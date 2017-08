Van Hooijdonk: Van Persie wordt stand-in van Jørgensen

Het nieuwe eredivisieseizoen staat voor de deur. Vrijdag trappen ADO Den Haag en FC Utrecht als eerste af. NOS-analist Pierre van Hooijdonk kijkt alvast vooruit en laat zijn licht schijnen over de traditionele topdrie.

Te beginnen bij de landskampioen. Bij Feyenoord is de druk flink afgenomen na de eerste titel sinds 1999. De club zag wel wat spelers vertrekken zoals Rick Karsdorp, Eljero Elia en Dirk Kuijt, maar Van Hooijdonk rekent nog op de terugkeer van Robin van Persie. Ook al heeft de zaakwaarnemer van de spits eerder laten doorschemeren dat een rentree in Rotterdam er nu niet in zit.

"Ik denk wel dat dat gaat gebeuren, maar je moet niet denken dat Van Persie de vervanger wordt van Kuijt. Van Persie zal de rol van stand-in moeten gaan vervullen van Nicolai Jørgensen. Want dat is in mijn ogen de enige positie waar hij kan spelen."

Ajax

Ajax heeft een moeilijke maand achter de rug na de gebeurtenissen rondom Abdelhak Nouri die ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen, nadat hij tijdens een oefenduel met Werder Bremen door hartritmestoornissen in elkaar zakte. Van Hooijdonk voelt mee met de Amsterdammers.

"Maar de realiteit leert ook dat alles verder gaat. De spelers zullen individueel allemaal hun momenten nog wel hebben dat daar aan wordt teruggedacht. En dat lijkt me ook heel normaal. Maar je gaat weer in die flow terechtkomen."