Dagboek vermoorde Groningse verzetsstrijder gestolen bij inbraak

Bij een inbraak in Groningen is het dagboek van de vermoorde verzetsstrijder George Hooijer gestolen. Het dagboek zat in een kluis die is gestolen bij een neef van Hooijer, die het nog altijd bewaarde. Dat meldt RTV Noord.

De familie is bang dat de dieven de waarde van het dagboek niet inzien en het weggooien. De familie doet een oproep aan hen om het terug te brengen.

Engelandvaarder

Hooijer was tijdens de oorlog Engelandvaarder. Hij vertrok op 19-jarige leeftijd naar Engeland en sloot zich aan bij de strijdkrachten die van daaruit tegen nazi-Duitsland streden. Na een opleiding tot radiotelegrafist werd hij in de zomer van 1944 met een parachute boven bezet Nederland gedropt.

Zijn opdracht was contact te onderhouden tussen het verzet en de Nederlandse regering. Begin december werd zijn zender ontdekt en werd hij gevangengenomen. In maart 1945 werd hij door de Duitsers doodgeschoten als represaille voor een mislukte aanslag op een hoge SS'er.

Emotioneel

Het dagboek dat Hooijer bijhield op zijn onderduikadres, is na de oorlog bij zijn familie in Groningen terechtgekomen.

"Voor onze familie is dit een zeer waardevol bezit", schrijft een van de familieleden op Facebook. De familie hoopt dat het dagboek ergens op zal duiken.