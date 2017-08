Warm en massaal onthaal voor voetbalvrouwen in Utrecht

Bondscoach Sarina Wiegman roemde in haar speech de speelsters, maar ook de staf. "Dit is echt een ontzettend goed stel, maar daarachter staat een aantal mensen in blauwe hemden. Die zijn ook goed hoor hé... Want zonder die mensen kunnen deze oranjehemden niet presteren."

Nestor Foppe de Haan werd vervolgens massaal toegezongen. En dat zorgde voor emoties bij de 74-jarige Fries, die zijn tranen nauwelijks kon bedwingen. "Foppe is top, maar de rest is ook top!", benadrukte Wiegman.

Om af te sluiten met: "Wat wij vooral fantastisch vonden en vinden, is dat een maand voordat we überhaupt een wedstrijd hadden gespeeld, jullie allemaal al kaarten hadden gekocht voor de poulewedstrijden. Dank jullie wel voor jullie steun."