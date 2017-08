Duitse politie: veel meer illegale migranten op goederentreinen

Steeds meer illegale migranten worden betrapt bij een poging Duitsland binnen te komen door zich te verstoppen in goederentreinen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse politie aan de NOS.

In de eerste drie maanden van 2017 werden zo’n twintig migranten opgepakt die op die manier de grens over probeerden te komen. In juni waren het er honderd, en in juli zelfs 175.

Het gaat vooral om mensen uit Eritrea, Guinea en Gambia, die via Italië en Oostenrijk Duitsland proberen te bereiken.

Warmtebeelden

Een verklaring voor de toename heeft de politie niet. De controles zijn sinds december vorig jaar aangescherpt. Ook toen zagen ze een -tijdelijke- toename van het aantal vluchtelingen in de treinen. ‘Risicotreinen’ worden sindsdien extra gecontroleerd. Er worden onder meer helikopters ingezet die warmtebeelden maken.

Bij de grens met Oostenrijk wordt vooralsnog geen toename gezien van het aantal migranten dat illegaal de grens over wil steken. Dat aantal blijft steken op 10 à 20 per dag.

De politie waarschuwt migranten voor de risico's. Onlangs werd langs het spoor een dode man gevonden. Hij was waarschijnlijk uit een trein gevallen. Eind vorig jaar werden in een schuilplaats in een goederentrein twee dode vluchtelingen gevonden, die waarschijnlijk waren doodgevroren.