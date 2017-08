Rechter verbiedt contact met familie Marianne Vaatstra

Wim Dankbaar, de schrijver van een boek over de moord op Marianne Vaatstra, is door de rechter opnieuw tot de orde geroepen. Hij mag geen contact meer zoeken met de moeder van Marianne en moet grievende verhalen op zijn website verwijderen en rectificeren.

Dat heeft de rechter gevonnist in een kort geding dat moeder Maaike Terpstra en broer Johan Vaatstra hadden aangespannen tegen Dankbaar. Die is ervan overtuigd dat Marianne in 1999 is vermoord door asielzoekers en niet door Jasper S. Die bekende de moord vijf jaar geleden en is daarvoor veroordeeld.

Dagboek

Dankbaar legde contact met de moeder van Marianne en kwam in het bezit van haar dagboek. In 2013 publiceerde op basis daarvan een boek, ondanks protesten van moeder Maaike. De rechter beval Dankbaar het boek uit de handel te nemen en te vernietigen.

Ten tijde van de rechtszaak maakte de moeder duidelijk dat ze geen prijs meer stelde op contact met Dankbaar.

Vorig jaar won Terpstra opnieuw een rechtszaak tegen Dankbaar omdat er nog steeds exemplaren van het boek in omloop waren. Dankbaar kreeg een dwangsom opgelegd van 1000 euro per dag die kon oplopen tot 200.000 euro.

Vastbijten

Dankbaar bleef zich vastbijten in de zaak en publiceerde in juni op zijn site een aantal artikelen over de moord. Een daarvan is getiteld "Brief van Maaike, de moeder van Marianne Vaatstra", gericht aan Dankbaar. Daarin lijkt het alsof Maaike Terpstra toch weer contact heeft gezocht met Wim Dankbaar.

De artikelen waren voor de moeder en de broer van Marianne aanleiding om een kort geding aan te spannen tegen Dankbaar. Daarin eisten ze onder meer een contactverbod, een rectificatie en een schadevergoeding.

De rechter heeft de familie op bijna alle punten gelijk gegeven. Dankbaar krijgt een contactverbod, moet de gewraakte artikelen verwijderen en een tweetal rectificaties plaatsen op zijn site.

Excuses

Daarin moet hij onder meer schrijven dat hij ten onrechte heeft gesuggereerd dat moeder Maaike excuses aan hem heeft aangeboden, dat ze het eens zou zijn met zijn hypothese over de moord op Marianne, dat ze ermee instemde dat hij haar dagboek publiceerde en dat haar familie is gehersenspoeld door het OM aangaande de moord op Marianne.

Over de schadevergoeding zegt de kort gedingrechter dat dat later in een gewone rechtszaak moet worden bepaald.