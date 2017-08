Belgische prins Laurent opnieuw in opspraak door Chinees feestje

De Belgische prins Laurent is opnieuw in opspraak geraakt nadat hij zich in uniform had laten fotograferen tijdens de viering van het negentigjarig jubileum van het Chinese leger. Het Chinese Volksleger heeft een slechte reputatie op het gebied van mensenrechten.

De Belgische prins plaatste zelf een foto op Twitter waarop te zien is hoe hij te midden van Chinese hoogwaardigheidsbekleders een taart aansnijdt. Op de officiƫle agenda van het koninklijk huis staat niets vermeld over het feestje. Volgens Belgische media heeft Laurent gezegd dat hij daar was op persoonlijke uitnodiging.

Eerder had premier Michel hem al te verstaan gegeven dat hij niet op eigen houtje kan afspreken met buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders en dat hij daarmee zijn jaarlijkse toelage van 308.000 euro op het spel zet. Dat gebeurde vorig jaar nadat hij zonder toestemming de premier van Sri Lanka had ontmoet.

Parlementaire vraag

Ook werd hij in dat gesprek aangesproken op de kritische uitlatingen die hij deed in de pers richting zijn familie en politici, "die hem beter met rust zouden laten". Premier Michel liet toen weten die uitspraken niet gepast te vinden en gaf hem te verstaan dat hij als lid van de koninklijke familie terughoudendheid moet tonen in publieke verklaringen.

De premier onthoudt zich ditmaal zich van commentaar, maar Kamerlid Hendrik Vuye bereidt al wel een parlementaire vraag voor over het incident.