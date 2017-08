Nu grootste fietsenstalling van Nederland, binnenkort van de wereld

Het eerste deel van de grootste fietsenstalling ter wereld is vanmorgen opengegaan. In de fietsenstalling op Utrecht Centraal is nu plek voor 6000 fietsen. Volgens RTV Utrecht is het daarmee de grootste fietsenstalling van Nederland.

Maar de bouw is nog niet af: na de zomer wordt het aantal plaatsen uitgebreid naar 7500. In 2018 opent het tweede deel van de fietsenstalling. Dan is de stalling helemaal af en is er plek voor 12.500 fietsen.