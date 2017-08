Ook Van Basten genoot van Oranje: een verdiende titel

Het was een meeslepende strijd, ook voor de tweevoudig Wereldvoetballer van het Jaar. "Er zat alles in wat een mooie wedstrijd nodig heeft: het was spannend, fysiek was het een slijtageslag en het was een leuk duel."

Volgens Van Basten gaf het karakter van het Nederlandse team de doorslag in de eindstrijd en over het gehele toernooi bekeken was Oranje door de ogen van de voormalig topspits voetballend gezien het beste land.

"Qua combinatiespel, qua voetballend vermogen, qua opbouw en qua ideeën om tot een aanval te komen, stak Nederland er bovenuit. Wat dat betreft is er verdiend gewonnen", oordeelde Van Basten, die in de kleedkamer na afloop de voetbalsters feliciteerde met hun prestatie.