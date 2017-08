Wekdienst van 7 augustus: dit gebeurde terwijl je sliep

Verder vandaag...

Gaat het feest voor de vrouwenvoetballers door, met een huldiging in Utrecht. Daar worden duizenden mensen verwacht. De huldiging is vanaf 18.50 uur live te zien op NPO 1 en NOS.nl.

Vanmiddag protesteren zes dierenrechtenorganisaties tegen het ruimen van kippen die zijn besproeid door het Fipronilmiddel van Chickfriend. Kippenboeren mogen hun besmette dieren ruimen, bepaalde de rechter vrijdag in een kort geding.

De vierde dag van de WK atletiek staat vandaag voor Nederland in het teken van de finale van de 1.500 meter. Daarin komt Sifan Hassan in actie. Naast de 1.500 meter is er ook de finale van het kogelslingeren (v), hinkstapspringen (v) en de 110 meter horden (m).

En vandaag opent het eerste deel van de grootste fietsenstalling ter wereld in Utrecht. In 2018 moet het tweede deel van de fietsenstalling openen: dan is de stalling helemaal af en is er plek voor 12.500 fietsen.