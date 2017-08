Veel meer vakantiehuisjes verkocht

De verkoop van vakantiehuisjes is opnieuw flink gestegen, met 20 procent in 2016. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Die trend is al langer gaande; in 2015 verdubbelde de verkoop van vakantiewoningen bijna.

De NVM wijst vooral naar de lage spaarrente als reden voor die stijging. Je spaargeld in een recreatiewoning investeren levert meer op dan je geld op de bank zetten.

Ook de nieuwbouw van recreatiewoningen nam een flinke vlucht. Er kwamen er vorig jaar zo'n 1200 bij. Dat is deze eeuw nog niet eerder voorgekomen. De meeste nieuwe vakantiehuisjes werden opgeleverd langs de kust van Noord-Holland.

Ook het Waddengebied en de kust van Zuid-Holland zijn populair, maar daar steeg de verkoop niet. Dat houdt volgens de NVM verband met de stagnatie in het aanbod in die regio's. Er wordt daar weinig bijgebouwd, waardoor er schaarste ontstaat. Dat heeft de prijs voor een huisje op een van de Waddeneilanden al opgedreven tot gemiddeld 300.000 euro.

Verzet tegen te veel vakantiehuisjes

Kopers zijn vooral geïnteresseerd in luxe en in bijzondere projecten. Zo zijn zogenoemde tinyhouses en boomhutwoningen in, maar er is ook veel belangstelling voor exclusieve recreatieparken als Brouwerseiland. Dat project voorziet in de bouw van 350 vakantiehuisjes in het Zeeuwse Grevelingenmeer. Tegen dat plan werd massaal geprotesteerd.

Het geval Brouwerseiland is exemplarisch voor de spanning die soms ontstaat tussen verschillende belangen in Nederland. Vorig jaar ontstond veel commotie toen uit onderzoek van Natuurmonumenten bleek dat de bebouwing van het kustgebied explosief zou stijgen.

Kustgemeentes, provincies, natuurorganisaties en minister Schultz van Milieu sloten eind vorig jaar een een zogeheten Kustpact. Dat moet voorkomen dat de Nederlandse kust volledig wordt volgebouwd. De schaarste aan vakantiehuisjes op de meest gewilde plekken zal dus waarschijnlijk van structurele aard blijken te zijn.