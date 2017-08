Beren bedreigen Roemeense steden

Roemeense steden in berggebieden hebben steeds meer last van bruine beren. De dieren komen naar de bewoonde wereld, op zoek naar eten in de vuilnisbakken.

In sommige gebieden in het midden van het land durven bewoners nauwelijks naar buiten, uit angst dat ze een beer tegenkomen. Het is al geregeld voorgekomen dat een bruine beer een hek rond een woning vernielde of de woning zelf binnendrong.

Bij de milieudienst in het district Harghita in Centraal-Roemeniƫ zijn sinds het begin van het jaar 73 meldingen binnengekomen van schade die veroorzaakt is door beren. Dat is bijna twee keer zoveel als het totaal aantal meldingen over heel vorig jaar.