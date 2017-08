Google in verlegenheid: medewerker vindt man geschikter voor tech-top

Een memo van een medewerker van Google over het diversiteitsbeleid van het bedrijf heeft opnieuw geleid tot een heftige discussie over seksuele intimidatie en discriminatie in Silicon Valley, zoals eerder ook gebeurde bij taxidienst Uber.

In het memo beschrijft de Google-medewerker dat hij vindt dat "de linkse oriƫntatie van Google leidt tot een politiek correcte cultuur" waarbinnen een eerlijke discussie over diversiteit niet te voeren valt.

Volgens de medewerker is het tekort aan vrouwen in de tech-industrie te verklaren aan de hand van biologische verschillen tussen mannen en vrouwen. Hij denkt dat vrouwen liever een baan hebben in de sociale of kunstzinnige sector en dat mannen liever programmeren.

"We moeten stoppen te redeneren met de aanname dat de kloof tussen mannen en vrouwen duidt op seksisme", schrijft de man in het ongeveer 3000 woorden tellende memo.

Misverstanden

Het stuk kwam de man op veel kritiek te staan, onder meer van Danielle Brown, die onlangs werd aangesteld als hoofd diversiteitsbeleid bij Google. "Diversiteit is een fundamenteel onderdeel van onze waarden en cultuur", schrijft ze in een uitgelekte e-mail. Volgens Brown draagt het memo bij aan misvattingen over diversiteit.

Hoewel de kritiek op het stuk door veel medewerkers werd gedeeld, zou de man ook veel bijval hebben gehad voor zijn opvatting dat de cultuur binnen Google te politiek correct is.

Het memo lekte uit op een onhandig moment voor Google. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zei eerder het bedrijf te willen onderzoeken omdat vrouwelijke werknemers mogelijk minder betaald krijgen dan mannen. Google ontkent dat er sprake is van loondiscriminatie.