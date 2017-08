Maduro wil 'waarheidscommissie' voor opstandelingen Venezuela

De Venezolaanse president Maduro wil dat de verantwoordelijken voor de afgeslagen opstand op een legerbasis door een speciale 'waarheidscommissie' worden berecht. De nieuwe grondwetgevende vergadering zou die commissie volgens hem moeten samenstellen.

Gisteren verscheen een video van mannen in militaire uniformen die zeiden dat ze in opstand waren gekomen tegen president Maduro. Ze zijn het oneens met de komst van de grondwetgevende vergadering, waarmee volgens critici de oppositie in het land de mond wordt gesnoerd.

Bij de opstand op de legerbasis zijn volgens de autoriteiten twee aanvallers om het leven gekomen. Acht anderen zijn volgens Maduro gearresteerd. Er wordt nog jacht gemaakt op tien andere aanvallers.

Fascisme

Maduro zegt dat de opstand is gefinancierd door tegenstanders van zijn regering in Colombia en Miami. Zijn partijgenoten spreken van een terroristische aanslag.

Naast de zogenaamde 'waarheidscommissie', kondigde Maduro ook aan dat er mogelijk een nieuwe wet in de maak is tegen "haat, intolerantie en fascisme". Onder die wet kunnen alle betrokkenen bij de opstand direct schuldig worden bevonden.

Maduro noemt zijn politieke tegenstanders en demonstranten regelmatig fascisten. Gisteren waarschuwde hij nog zijn tegenstander en voorzitter van het parlement Julio Borges: "Gerechtigheid komt jou en de terroristen die je hebt geholpen toe."