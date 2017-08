Gefrustreerde Del Ponte stapt uit mensenrechtencommissie Syrië

Voormalig hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal Carla Del Ponte wil niet langer werken voor een commissie van de Verenigde Naties die mensenrechtenschendingen in Syrië onderzoekt. Ze neemt binnen een paar dagen ontslag.

In een interview met een Zwitsers tijdschrift zegt een gefrustreerde Del Ponte dat de commissie niets voor elkaar heeft gekregen: "We zijn vijf jaar lang tegen muren opgelopen." Het lukt volgens haar niet om de oorlogsmisdadigers aan te pakken in Syrië, "een land waarin iedereen slecht is".

De voormalig aanklager was bij het begin van de oorlog, zes jaar geleden, voor steun aan de oppositie in Syrië, die de regering van president Assad omver wilde werpen. Maar nu bestaat de Syrische oppositie volgens Del Ponte voornamelijk uit extremisten en terroristen.

Geen gehoor

Del Ponte werkte als aanklager bij het Joegoslavië-tribunaal, maar ook bij het tribunaal dat de oorlogsmisdadigers in Rwanda berechtte. Ze heeft meerdere keren aan de VN-Veiligheidsraad gevraagd om een soortgelijke berechting van mensen die in de Syrische oorlog misdaden hebben begaan, maar kreeg daar geen gehoor.

De VN-commissie, die nu nog bestaat uit twee leden, zegt al sinds juni op de hoogte te zijn van Del Pontes vertrek, en vindt dat de pogingen om oorlogsmisdadigers in Syrië te berechten door moeten gaan.

De burgeroorlog in Syrië heeft sinds de start in 2011 aan naar schatting minimaal 400.000 mensen het leven gekost.