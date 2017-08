Walsh verrast met goud bij kogelstoten

Kogelstoter Tomas Walsh heeft in Londen verrassend de wereldtitel veroverd. De Nieuw-Zeelander was in de finale met een afstand van 22,03 meter een klasse apart.

Walsh was bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro nog als derde geëindigd achter de Amerikanen Ryan Crouser en Joe Kovacs. Olympisch kampioen Crouser, dit seizoen ongeslagen en met 22,65 aanvoerder van de wereldranglijst, werd ditmaal slechts zesde. Titelhouder Kovacs moest met 21,66 meter net als in Brazilië genoegen nemen met zilver.

Het brons ging naar de Kroaat Stipe Zunic (21,46 meter). Voor de 25-jarige Walsh was het de tweede hoofdprijs in zijn carrière. Vorig jaar werd hij ook wereldkampioen indoor in Sopot.