Kerk in Rotterdam op instorten door grote brand

De Julianakerk in de Rotterdamse wijk Heijplaat in stadsdeel Charlois staat op instorten als gevolg van een grote brand. De brandweer beschouwt het leegstaande gebouw als verloren en verwacht dat de torenspits ieder moment kan instorten.

Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Vijf tot tien omliggende woningen zijn ontruimd. Door de flinke rookontwikkeling, die in de wijde omgeving te zien is, is het Erasmus MC gevraagd de ventilatiesystemen tijdelijk uit te zetten.

In het gebied is een NL-alert verstuurd. Inwoners worden daarin opgeroepen ramen en deuren te sluiten om rookoverlast te voorkomen.