Schietpartij in Nigeriaanse kerk: 11 doden

In een kerk in Nigeria zijn elf mensen doodgeschoten toen mannen schietend het gebouw binnenkwamen. Achttien mensen raakten gewond. De politie gaat niet uit van een aanslag.

Vermoedelijk ging het om een conflict tussen drugshandelaren en maakte een bende jacht op een concurrent. "De schutters dachten dat hun doelwit 's ochtends vroeg in de kerk zou zitten, maar dat was niet zo. Daarop openden ze het vuur op anderen in de kerk", zei een politiechef.

Naar wie de schutters op zoek waren, zei de politie niet. De daders sloegen na de schietpartij op de vlucht. Er is niemand gearresteerd.

Christelijk

De schietpartij speelde zich af in een rooms-katholieke kerk in de plaats Ozubulu in het zuidoosten van Nigeria, dat overwegend christelijk is. In andere delen van het land valt de islamitische terreurbeweging Boko Haram af en toe christelijke kerken aan.

Met deze schietpartij had Boko Haram niets te maken, zegt de gouverneur van de staat Anambra. Hij bezweert dat de autoriteiten niet zullen rusten voordat de daders voor de rechter zijn gebracht. Het zijn leden van de plaatselijke gemeenschap, maar ze leven buiten Nigeria, zei de gouverneur.