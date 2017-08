Nat pak voor Wiegman: champagne vloog door de kleedkamer

Uitgerekend in de finale kwam Oranje op achterstand, voor het eerst dit toernooi. Wiegman raakte er niet van in paniek. "Ik dacht: dan hebben we nog genoeg tijd om gelijk te maken. We konden bij ons eigen plan blijven, gelukkig."

Begin dit jaar nam Wiegman het stokje over van Arjan van der Laan. Direct haalde ze Foppe de Haan in de dug-out. "Dat heeft heel goed uitgepakt, we hebben goed samengewerkt. Foppe was al adviseur, maar toen ik werd aangesteld wilde ik hem er graag bij op het veld, dan kon zijn meerwaarde worden gebruikt. Ook het aantrekken van Arjen Veurink (oud-trainer van de vrouwen van FC Twente, red.) was een heel goede zet, want dat is echt een vakman."