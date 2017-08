FC Zenit onderstreept vorm tegen Spartak Moskou

FC Zenit was op papier al een stevige dobber voor FC Utrecht in de komende play-offs van de Europa League, maar de Russische ploeg blijkt ook nog eens in een voortreffelijke vorm te verkeren. In de nationale competitie boekte de club uit Sint-Petersburg een eclatante 5-1 thuiszege op landskampioen Spartak Moskou.

De ploeg van de Italiaanse coach Roberto Mancini stond halverwege het duel al met 2-0 voor dankzij doelpunten van Aleksandr Kokorin en Aleksandr Erokhin. Na de pauze voerden de Italiaan Domenico Criscito en Daler Koezijaev de score op tot 4-0, waarna Quincy Promes vanaf elf meter de eer kon redden voor Spartak. Het laatste woord was echter voor Criscito met zijn tweede treffer.

FC Utrecht treft FC Zenit op donderdag 17 augustus eerst in eigen huis. Een week later volgt de return in Rusland.