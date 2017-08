Huldiging Oranjevrouwen vanaf 18.50 uur live bij de NOS

De titel is binnen en dat moet worden gevierd. De Nederlandse voetbalsters, kersverse Europees kampioenen, worden maandagavond gehuldigd in Utrecht en via de NOS is dit te volgen op televisie en internet.

De uitzending begint om 18.50 uur op NPO 1 en is ook te volgen via NOS.nl en NPO Sport. Door de huldiging vervalt het Sportjournaal van 18.45 uur.