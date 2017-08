In België begint 'fipronil' nu toch ook een zaak te worden

In België maken consumenten en politieke partijen zich steeds meer zorgen over besmette eieren. Tot nu toe was de lijn van de Belgische voedsel- en warenautoriteit dat de fipronil-eieren in Nederland wel gevaar opleveren, maar in België niet. Nu laat Landbouwminister Ducarme toch zeker 57 pluimveebedrijven onderzoeken op besmetting, zei hij tegen persbureau Belga.

De eieren van die bedrijven worden van de markt geweerd om de consumenten te beschermen, zei Ducarme. Hij verwacht binnen een paar dagen het resultaat van het onderzoek.

Intussen groeit onder meer in de politiek de kritiek op het optreden van het FAVV, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Het agentschap heeft steeds gezegd dat er geen enkel gevaar is voor de volksgezondheid en dat alle eieren die in de winkels liggen gewoon kunnen worden gegeten. De concentraties fipronil in eieren van de ongeveer 210 pluimveebedrijven zouden veel lager zijn dan in Nederland.

Transparantie

Op de website van het FAVV stond een kort en geruststellend bericht, zonder details over geblokkeerde pluimveebedrijven of eiercodes, zoals de NVWA die in Nederland publiceerde.

"Als het federaal voedselagentschap zijn werk niet doet, dan moet de minister maar het heft in eigen handen nemen om de cijfers te verkrijgen", zegt oppositiepartij Groen. De partij vindt het kwalijk dat het FAVV al in juni op de hoogte was van een mogelijke besmetting van een pluimveebedrijf met het omstreden ontluizingsmiddel fipronil.

"We vragen volledige transparantie van het voedselagentschap", zei Kamerlid Anne Dedry tegen de VRT. De partij SP.A wil zo snel mogelijk de ministers van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Landbouw aan de tand voelen en ook een spoedvergadering van het parlement.

Het giftige fipronil dat in eieren is terechtgekomen, zou afkomstig zijn van het bedrijf Poultry-Vision uit het Belgische Weelde. Dat zou het hebben geleverd aan het Nederlandse bedrijf Chickfriend uit Barneveld.