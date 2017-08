Schippers sprint naar brons in verrassende WK-finale 100 meter

Start

Op de 100 meter is de start van grote invloed en juist daarop trainde Schippers veel met Reider. Ze komt tegenwoordig beter uit de blokken, bleek ook zondagavond. Schippers was goed weg in baan 9, helemaal aan de buitenkant. Bowie en Ta Lou duelleerden om goud, Schippers vocht voor wat ze waard was. In het topveld bleek dat voldoende voor brons.