Al 300.000 kippen geruimd na besmetting met fipronil

Tot nu toe zijn er meer dan 300.000 kippen geruimd die fipronil in het bloed hadden. Dat bevestigt LTO Nederland, de brancheorganisatie voor agrarische ondernemers. De verwachting is dat de komende weken meer kippen geruimd worden.

"Het gaat dan vooral om kippen die toch al naar de slacht zouden gaan vanwege hun hoge leeftijd", zegt Erik Hubers van de vakgroep Pluimveehouderij van LTO. Boeren kunnen de dieren nog 'ontgiften' door ze op een dieet te zetten. "Maar als kippen al een hoge leeftijd hebben, heeft dat gaan zin meer. Dan gaan ze toch naar de slacht."

Koolstofmonoxide

De komende weken wordt bij nog meer bedrijven kippen geruimd. Een van de ruimingsbedrijven, die anoniem wil blijven, zegt dat er de komende weken naar schatting een miljoen kippen worden geruimd.

Bij dat bedrijf worden de kippen geruimd met CO2. De stallen worden luchtdicht gemaakt en vervolgens wordt er koolstofmonoxide aangevoerd. Het zuurstof in het bloed van de kippen wordt dan vervangen door CO2 en hierdoor verliezen ze het bewustzijn. Volgens de sector is dit "een humane manier" van ruimen.

"Voor de kippenboeren is dit heel pijnlijk", zegt Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. "Niemand wil dit, maar in sommige gevallen is het de enige optie. Door het ruimen van de kippen kun je als pluimveehouder met een schone lei beginnen."