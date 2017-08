Oranje Europees kampioen na spectaculaire finale

De Nederlandse voetbalsters zijn voor het eerst Europees kampioen geworden. In Enschede won Oranje de finale van het EK in eigen land met 4-2 van Denemarken.

In een na de halve finale tegen Engeland opnieuw vol en oranjegekleurd stadion kende de ploeg van Sarina Wiegman een valse start. Kika van Es legde de uit haar rug komende Sanne Troelsgaard al in de beginfase in het strafschopgebied neer. Nadia Nadim schoot vervolgens de bal uit de toegekende penalty onberispelijk binnen.

Het antwoord van Nederland liet niet lang op zich wachten. De snelheid van Shanice van de Sanden werd optimaal benut via een lange bal van Jackie Groenen. Uit de voorzet vanaf rechts van Van de Sanden kon Vivianne Miedema de 1-1 binnentikken.