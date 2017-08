Belgische steden worstelen met 'gratis' gidsen

De paraplu's zijn 's ochtends rond 10.00 uur nauwelijks te tellen. Op de Brusselse Grote Markt staan tientallen stadsgidsen, op zoek naar toeristen. In het Frans, Engels en Spaans kun je je rond laten leiden door Brussel. En duur is het niet: alle gidsen werken helemaal gratis.

Het is een trend in alle toeristische Europese steden. Veelal jonge mensen die zich aanbieden als stadsgids en zo de concurrentie aangaan met de professionele stadsgidsen die je vooraf moet reserveren. Bij de gidsen met de paraplu's kun je gewoon 's ochtends aansluiten, zonder aanmelding.



Edgar is een van hen. Hij komt uit Armenië en is zes jaar geleden in Brussel gaan wonen. "Een vriend van mij vertelde me hierover. Hij zei: jij bent voor deze baan gemaakt. Ik ben erg geïnteresseerd in geschiedenis en in architectuur en ik hou ervan om met mensen te praten."