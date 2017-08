Arsenal wint Community Shield ten koste van Chelsea

Bekerwinnaar Arsenal heeft de Community Shield gewonnen. Op Wembley was het na negentig minuten 1-1 tegen landskampioen Chelsea. Meteen volgde de strafschoppenserie die Arsenal beter nam.

Arsenal kwam snel in de tweede helft op 1-0 achter, Victor Moses schoot binnen. Een rode kaart in de tachtigste minuut voor Chelsea-speler Pedro, na een onbesuisde tackle, betekende de ommekeer. Twee minuten later kopte Sead Kolasinac de gelijkmaker binnen namens Arsenal.

Na de reguliere speeltijd volgde geen verlenging, maar werd meteen begonnen met de strafschoppen. Keeper Thibaut Courtois en Álvaro Morata misten namens Chelsea waardoor Arsenal aan vier rake penalty's genoeg had om winnend van het veld te stappen.