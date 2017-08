Gearresteerde man met mes bij Eiffeltoren terreurverdachte

De man die gisteravond bij de Eiffeltoren met een mes zwaaide en "Allahoe akbar" (God is groot) riep, wordt alsnog verdacht van terroristische motieven. Eerst werd alleen gedacht dat de man, die kortgeleden uit een psychiatrische inrichting was ontslagen, in de war was.

De verdachte is volgens bronnen bij de Parijse politie een man van 18 of 19 die is geboren in het West-Afrikaanse land Mauritaniƫ en die een Frans paspoort heeft. Hij werd gisteravond laat, een kwartier voor sluitingstijd, opgepakt toen hij zwaaiend met een mes toegang eiste tot de Eiffeltoren.

De politie liet uit voorzorg de toren ontruimen. Ook het omliggende gebied werd uitgekamd. De Eiffeltoren was vandaag weer gewoon open.

Geradicaliseerd

In eerste instantie beschouwde de politie het incident als een criminele daad van een vermoedelijk verwarde man. In de eerste verhoren is volgens bronnen bij de politie gebleken dat de man een geradicaliseerde moslim is.

Daarom is de Franse justitie een terrorisme-onderzoek naar hem begonnen. Daarbij wordt onder meer bekeken of hij deel uitmaakt van een netwerk en of hij een opdracht uitvoerde.