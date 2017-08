Sneijder tekent voor een jaar bij OGC Nice

Wesley Sneijder speelt komend seizoen in de Franse competitie voor OGC Nice. De international is zondagavond geland in Zuid-Frankrijk en tekent, onder voorbehoud van de medische keuring, voor een jaar.

De 33-jarige middenvelder stond de afgelopen jaren onder contract bij Galatasaray, maar vorige maand werd zijn nog doorlopende contract ontbonden. Sneijder onderhandelde lange tijd met FC Utrecht, maar de partijen kwamen niet tot een financiële overeenkomst.