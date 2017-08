Kirui verovert wereldtitel op marathon

Geoffrey Kirui heeft in Londen de wereldtitel op de marathon veroverd. De 24-jarige Keniaan liep na 35 kilometer weg bij de Ethiopiër Tamirat Tola en won in 2.08.27. Op ruim een minuut finishte Tola (2.09.49) als tweede. Alphonce Simbu uit Tanzania pakte twee seconden na Tola brons.

Kirui brak dit jaar door op de marathon. De Afrikaan was in april al de beste in de marathon van Boston. In Londen kende hij even een zwak moment, toen Tola na ruim 30 kilometer wegliep. Kirui, in 2016 derde in de marathon van Rotterdam, herpakte zich en passeerde de Ethiopiër weer.

De Brit Callum Hawkins zag een sterke slotfase niet beloond met een medaille. Hij naderde aan het einde Simbu, maar bleef op de vierde plaats steken.