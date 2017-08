Broersen staakt zevenkamp met hamstringblessure

Nadine Broersen maakt de zevenkamp bij de WK atletiek in Londen niet af. De oud-wereldkampioene indoor op de vijfkamp heeft zich na het verspringen afgemeld en neemt de speer niet meer ter hand. Ze heeft een pijnlijke hamstring.

De 27-jarige Broersen stond na vijf onderdelen op de twaalfde plaats. "Dit is heel zuur", zei ze na haar afhaken. "Ik was goed bezig, er was een goed resultaat mogelijk. Ik heb nog nooit last gehad van mijn hamstring", zei de nummer vier van de WK in 2015.

Ze kreeg last van haar hamstring na haar laatste sprong. "Ik voelde meteen dat het niet goed was, maar je hoopt dat het meevalt. Dit is een zware klap."