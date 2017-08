Voor polsstokhoogspringer Menno Vloon zijn de WK in Londen uitgelopen op een drama. De Nederlands recordhouder (23) kwam in de kwalificatie bij zijn eerste sprong slecht terecht en moest de baan in een rolstoel verlaten.

Vloon bracht op 10 juni het Nederlands record op 5,85 meter. Met die hoogte zou hij zich hebben gekwalificeerd voor de eindstrijd in Londen. Wereldwijd hebben dit jaar slechts vijf atleten hoger dan die 5,85 gesprongen.