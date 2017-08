Bendsneyder eindigt als vierde in Tsjechië

Motorcoureur Bo Bendsneyder is zondag in de Grote Prijs van Tsjechië als vierde geëindigd in de Moto3-klasse, zijn beste klassering tot nu toe dit seizoen. Vorig jaar eindigde de achttienjarige Rotterdammer op zijn KTM twee keer als derde.

De overwinning was voor de Spanjaard Joan Mir (Honda), die daarmee zijn leidende positie in de WK-stand verstevigde.

De Italiaan Romano Fenati (Honda) eindigde op het circuit van Brno op 0,35 seconde als tweede. De Spanjaard Arón Canet (Honda) werd op ruim drie seconden derde.

Bendsneyder finishte een kleine vijf seconden na de winnaar en klom naar de dertiende plaats in de WK-stand.