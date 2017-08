WK-brons zevenkampster Vetter met nationaal record

Progressie

Vetter maakte de afgelopen jaren gestaag progressie tussen de allroundsters. In 2014 tekende ze voor 6.316 punten, in 2015 verbeterde ze zich tot 6.458 punten. De klapper kwam afgelopen jaar in Amsterdam, waar ze het Nederlandse record van Dafne Schippers (6.545) met een ruime marge overtrof.

Op de Spelen (tiende) bleef een tweede piekmoment uit. Dit seizoen werkte ze onopvallend aan haar vorm voor de WK in Londen. "Ik snap dat de verwachtingen hoog liggen na mijn Europese titel, maar ik ga mezelf geen druk opleggen. Het niveau op de zevenkamp is zo bizar hoog", zei ze in de aanloop naar de WK.

Geheim

Het geheim van een goede meerkamp zit volgens Vetter voor een groot deel in het kunnen genieten van de wedstrijd. "Het is zaak niet in de stress te schieten. Dat is moeilijk, want de zevenkamp is keihard."

Zaterdag op de eerste dag in Londen was het allemaal in orde, maar die ene uitschieter ontbrak. De uitschieter die ze zo graag wenste, volgde een dag later wel. Ze begon met 6,32 meter bij het verspringen, net onder haar persoonlijk record. Daarna volgde een geweldige uithaal bij het speerwerpen.

Speerwerpen basis medaille

Met 58,41 meter gooide Vetter veel verder dan al haar concurrentes en legde ze de basis voor een WK-medaille. Op de afsluitende 800 meter verdedigde de nationale recordhoudster een voorsprong van 169 punten op de Cubaanse nummer vier, Yorgelis Rodriguez. Vetter liep tactisch een sterke race en verbeterde haar nationale record met tien punten.