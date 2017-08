Politie houdt man aan om rijden onder invloed, zonder rijbewijs, met vuurwapen

De politie in Zevenbergen heeft vannacht een man van 27 uit Breda opgepakt om een reeks overtredingen. Hij reed zonder rijbewijs, was onder invloed van alcohol, beledigde de agenten en er lag een vuurwapen in zijn auto.

De man werd rond 03.00 uur aan de kant gezet. De agenten constateerden dat hij geen geldig rijbewijs bij zich had. Hij moest een blaastest doen en werd na de uitslag van de test aangehouden. Toen de agenten de auto in beslag namen en die verplaatsten, ontdekten zij het vuurwapen.

Onderweg naar het politiebureau vernielde de man de ruit van het politiebusje. In het politiebureau weigerde hij een tweede alcoholtest te doen, dus moest er bloed bij hem worden afgenomen. De politie onderzoekt of hij ook onder invloed was van drugs.