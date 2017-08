'Bij Bolt brandde het heilige vuur sinds 2013 steeds minder'

Wat speelde Bolt dan nu parten in Londen?

"Voor de Spelen van Rio gaf hij al aan dat hij in 2017 zou stoppen. Heel vroeg en dan kan je je afvragen wat dat mentaal met zo'n iemand doet. Hij heeft dit jaar ook weinig gelopen. Bovendien zorgde zijn rug altijd voor problemen. Hij heeft scoliose, een zijdelingse verkromming van de wervelkolom."

"Achteraf zou je kunnen zeggen dat het mooier was geweest om na Rio te stoppen, maar ik vind niet dat hij te lang is doorgegaan. Afscheid nemen met brons op het koningsnummer is nog steeds een prima prestatie. Hij blijkt gelukkig ook maar een mens te zijn."

Is er al een opvolger aan te wijzen voor Bolt?

"Dat is moeilijk te zeggen. Het komt niet vaak voor dat iemand zo lang dominant is op de sprintnummers. Christian Coleman is pas 21 jaar en pakt knap zilver, maar ik vind het te vroeg om hem dan meteen te bestempelen als gedoodverfde opvolger."

"Er is momenteel niemand die er met kop en schouders bovenuit steekt. Pas op een mondiaal kampioenschap komen de beste sprinters bovendrijven. Het eerstvolgende WK is in 2019 in Doha. Voorlopig ligt het helemaal open."