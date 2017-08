Querrey breidt zegereeks uit in Mexico met titel in Los Cabos

Sam Querrey heeft voor de tweede keer dit seizoen een ATP-toernooi in Mexico gewonnen. Na het veroveren van de titel in Acapulco was hij ook de sterkste in Los Cabos. In de finale versloeg hij de Australiër Thanasi Kokkinakis met 6-3, 3-6, 6-2.

Querrey staat op de wereldranglijst 430 plekken hoger dan de met een wildcard toegelaten Kokkinakis, maar daar was in de finale niets van te merken. De debutant in een eindstrijd had in de derde set echter geen antwoord op de sterke opslag van Querrey, die in die set maar vier servicepunten afstond.

De 29-jarige Amerikaan liet het toernooi van Washington links liggen en koos voor Los Cabos, dat op hoogte ligt. Met succes. Voor Querrey, onlangs halvefinalist op Wimbledon, is het de tiende titel uit zijn carrière en zijn achtste op hardcourt.

Sluiter

Sinds Raemon Sluiter in 2009 in Rosmalen stond er geen speler met zo'n lage ranking in de finale van een ATP-toernooi. Kokkinakis, die anderhalf jaar aan de kant stond met diverse blessures, staat 454e op de wereldranglijst, maar zal een enorme sprong maken. Sluiter, die destijds in de finale verloor van de Duitser Benjamin Becker, was zelfs de nummer 866 van de wereld.