Wekdienst van 6 augustus: dit gebeurde terwijl je sliep

In Japan wordt de atoomaanval op Hiroshima in de Tweede Wereldoorlog herdacht. Op deze dag in 1945 gooiden de Verenigde Staten een atoombom op de stad. Door de enorme explosie kwamen direct al zo'n 75.000 mensen om het leven. Later stierven er nog meer als gevolg van de straling.

De Oranjevrouwen kunnen voor het eerst het EK Voetbal winnen. In het stadion van FC Twente nemen de voetbalsters het op tegen Denemarken. De wedstrijd begint om 17.00 uur en is live te zien op NOS.nl, de NOS-app en NPO 1.

Ook een andere Oranjevrouw komt in actie: Dafne Schippers. Op het WK atletiek in Londen rent ze vanavond de halve finale van de 100 meter en hopelijk daarna ook de finale. De eindstrijd begint om 22.50 en is te volgen op onze site, app en op NPO 3.

