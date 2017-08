Erdogan verplicht broekpak voor coupverdachten in rechtszaal

Mensen die ervan worden verdacht dat ze betrokken waren bij de mislukte couppoging in Turkije van vorig jaar moeten amandelkleurige broekpakken dragen als ze in de rechtszaal verschijnen.

De Turkse president Erdogan kondigde dat zaterdag aan, vanwege een verdachte die afgelopen maand in de rechtbank verscheen met een shirt waarop in het Engels het woord "held" te lezen was. Het t-shirt veroorzaakte toen een hevige discussie in de rechtszaal. Op verschillende plekken in Turkije zijn mensen opgepakt die in de dagen na de behandeling van de zaak hetzelfde shirt droegen.

"Niemand mag meer gekleed komen zoals hij wil", zei Erdogan bij een bijeenkomst in de stad Malatya. Naast de kledingvoorschriften voor coupverdachten die terechtstaan, kondigde hij ook verplichte kleding aan voor terreurverdachten. Zij moeten een jasje en een broek dragen in dezelfde amandelkleur als de broekpakken.

Guantánamo Bay

Bij de herdenking van de couppoging vorige maand zei Erdogan al dat hij wilde dat coupverdachten broekpakken dragen zoals terreurverdachten in Guantánamo Bay. "Zo zal de wereld kennis met hen maken", zei hij.

Er zijn meer dan 50.000 mensen in Turkije opgepakt in verband met de couppoging. Meer dan 150.000 mensen zijn op verdenking van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep uit hun functie ontheven.