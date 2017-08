Hoogste aanklager Venezuela accepteert vertrek niet

De afgezette hoogste openbaar aanklager van Venezuela gaat niet akkoord met haar gedwongen vertrek. In een reactie op het besluit van de grondwetgevende raad die haar heeft weggestuurd, bezweert Luisa Ortega Díaz de rechten van Venezolanen tegen de coup van president Maduro 'tot de laatste adem' te verdedigen.

Volgens Ortega is haar afzetting nog maar een bescheiden voorbeeld van wat iedereen kan overkomen die probeert zich te verzetten tegen het "totalitaire regime" van president Maduro.

"Als ze dit al doen met de hoogste openbaar aanklager, kan je je wel voorstellen hoe hulpeloos gewone Venezolanen zijn", schreef Ortega in een verklaring nadat ze was weggestuurd.

Verrassing

Aanklager Ortega is afgezet door een grondwetgevende raad die vrijdag werd geïnstalleerd en die alle tegenstanders van president Maduro aan moet pakken. Ortega is vervangen door een aanhanger van de president.

Dat Ortega een van de eersten zou zijn die de raad aan de kant wilde schuiven, is geen verrassing. Hoewel ze ooit een medestander was van president Maduro, is ze zich steeds meer gaan verzetten tegen Maduro's pogingen om de oppositie in Venezuela de kop in te drukken.

Weer thuis

Ondertussen is de Venezolaanse oppositieleider Leopoldo López weer thuis, meldt zijn vrouw op twitter. Lopez werd afgelopen week 's nachts uit zijn huis gehaald door de geheime dienst, net als oppositieleider Antonio Ledezma. Ledezma kwam vrijdag weer thuis. Beide oppositieleiders hebben nog wel huisarrest.