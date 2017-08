VN vindt massagraven in Mali

Leden van de VN-vredesmissie Minusma hebben massagraven ontdekt in het noorden van Mali. Het is nog onduidelijk hoeveel lichamen er in de graven liggen.

De onderzoekers van de VN-missie constateren ook dat er in het gebied veel kinderen zijn verdwenen, die mogelijk worden ingezet als kindsoldaten.

Vredesakkoord

In het noorden van het Afrikaanse land strijden verschillende groepen van de Toeareg-rebellen om de macht.

De onderlinge gevechten zijn de laatste weken heviger geworden, en kunnen mogelijk het vredesakkoord in gevaar brengen dat de Toearegs in 2015 met de Malinese regering sloten.