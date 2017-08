271 jihadisten teruggekeerd naar Frankrijk

Frankrijk heeft 271 jihadisten zien terugkeren uit Syrië en Irak, onder wie 54 minderjarigen. De Franse minister Gérard Collomb van Binnenlandse Zaken zegt in het dagblad Le Journal du Dimanche dat alle teruggekeerde strijders worden onderzocht door het Openbaar Ministerie.

Er zijn ongeveer 700 Fransen naar Irak en Syrië vertrokken om zich aan te sluiten bij terreurbeweging IS. Volgens de minister is het moeilijk om vast te stellen hoeveel van hen er zijn omgekomen.

Collomb zegt dat de terreurdreiging in Frankrijk nog altijd erg hoog is. Dit jaar zijn er zeven aanslagen verijdeld in het land. Meer dan 18.500 mensen worden volgens de minister in de gaten gehouden, omdat zij ervan worden verdacht dat ze zijn geradicaliseerd.

Noodtoestand

Frankrijk is onderdeel van de internationale coalitie tegen IS in Irak. Afgelopen maand werd bekend dat Franse militairen betrokken waren bij de strijd om de Iraakse stad Mosul. Ook vecht het land in Mali tegen islamitische rebellen.

Na de aanslagen in Parijs in 2015 is in Frankrijk de noodtoestand van kracht. Onder die noodtoestand gelden wetten die het onder meer mogelijk maken om zonder tussenkomst van een rechter huiszoekingen te doen. Ook kan huisarrest worden opgelegd.

Eind dit jaar wil president Macron een einde maken aan de noodtoestand. Een deel van de maatregelen die onder de noodwetten mogelijk zijn, wordt naar verwachting wel opgenomen in nieuwe anti-terrorismewetgeving.