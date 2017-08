Politie schiet op auto die agent meesleurt in Emmen

In Emmen heeft de politie een schot gelost op een auto die een agent meesleurde toen de bestuurder werd gevraagd om zijn of haar rijbewijs. De agent is hierbij gewond geraakt aan zijn gezicht. Er wordt nog naar de auto en de bestuurder gezocht.

De politie was afgekomen op een melding van een ruzie in een woning. De automobilist stopte na aankomst van de politie voor de deur van het huis. Een van de twee ruziemakers stapte in, waarop de bestuurder probeerde weg te rijden.

Rijbewijs

De agenten lieten de auto stoppen, maar toen de bestuurder werd gevraagd om een rijbewijs te laten zien, reed de auto hard achteruit en werd een agent meegesleurd.

Na het schot van een andere agent op de wagen, reed de auto hard weg.