Bolt: natuurlijk wilde ik winnen, maar Gatlin verdient de titel

"Ik heb mijn best gedaan. Het was geen perfecte race, maar die dingen gebeuren. Aan het verleden kun je niets meer doen", zei de Jamaicaan berustend, nadat hij in het stadion al met tientallen fans op de foto was gegaan. "Natuurlijk had ik hier liever willen winnen, maar dat verandert niets aan mijn loopbaan.

Bolt (30), die de afgelopen jaren nogal wat rugproblemen kende, heeft geen spijt dat hij vorig jaar na zijn gouden trilogie bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro nog is doorgegaan. "Nee, absoluut niet. Ik heb dit ook voor de fans gedaan. Ik voel zoveel steun en energie."

Respect

Gatlin toonde na de finale zijn respect voor de elfvoudig wereldkampioen en begroette uit respect zijn rivaal met een knieval. Het gevoel is wederzijds. "Ik zei tegen hem: goed gedaan. Hij verdient ook de credits, na wat hij vandaag heeft laten zien", aldus Bolt.

De Jamaicaan, die naar eigen zeggen een voetballoopbaan ambieert, loopt volgende week zaterdag in Londen nog de 4x100 meter. "De komende dagen ga ik ontspannen en kijk ik van dag tot dag wat er op mij afkomt."