Zuid-Afrikanen domineren het verspringen

De geschiedenis van Luvo Manyonga leent zich voor een film. Talentvolle sporter, wereldkampioen junioren bij het verspringen, vijfde op de WK in 2011, geld genoeg en verslaafd geraakt aan de crystal meth, uit de goot gekropen en vervolgens een imposante comeback maken met olympisch zilver in Rio de Janeiro en de wereldtitel in Londen, zaterdagavond.

Manyonga (26 jaar) miste vorig jaar olympisch goud in Rio, maar profileerde zich dit jaar als favoriet voor de wereldtitel. Van de tien beste sprongen dit jaar zijn er zes van hem. Hij belandde vier keer verder dan 8,60 meter in het zand en voert met die sprongen ook de wereldranglijst aan.

Nadat olympisch kampioen Jeff Henderson in de kwalificatie was blijven steken, had Manyonga in zijn landgenoot Ruswahl Samaai en de Amerikaan Jarrion Lawson nog twee concurrenten over.

Handje

Lawson sprong vorig jaar in Rio eigenlijk het verst, maar had de pech dat zijn hand achter hem in het zand belandde. Dus was de sprong wat minder ver en kon hij de titel vergeten.