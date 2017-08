Het beste uit het Oog: wat de fipronil-affaire zegt over onze omgang met vee

Programmamaker en Frankrijkkenner Wilfred de Bruijn vertelt in de heldenserie van het Oog over zijn bewondering voor de Franse journalist en radicale homorechtenactivist Didier Lestrade. De grove acties die Lestrade organiseerde voor seropositieve Fransen maakten een blijvende indruk op De Bruijn. Het activisme van Lestrade inspireerde De Bruijn om de media te zoeken nadat hij in elkaar was geslagen.

Met de groei van het aantal elektrische auto's op de weg groeit ook de vraag naar kobalt, een essentiƫle grondstof voor de batterijen van de wagens. Dirk-Jan Koch, speciaal gezant voor natuurlijke hulpbronnen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken vertelt wat kobalt nu eigenlijk is. Hij woonde jaren in Congo, waar veel kobalt wordt gewonnen, en ziet in de mijnbouw kansen, maar ook grote risico's.