Bosz verliest bij officieel debuut in Supercup van Bayern

In de tweede helft ging de strijd gelijk op en Bayern leek in de 70e minuut op weg naar de 2-1 toen Lewandowski werd gelanceerd met een goede steekbal. De Pool wist invaller Kingsley Coman echter niet te bereiken, waarop Dortmund direct counterde. Ousmane Dembele lanceerde op zijn beurt spits Pierre-Emerick Aubameyang die de bal controleerde en schitterend in de verre hoek schoot.

Beslissende penalty's

Dortmund leek de overwinning te grijpen, maar kort voor tijd kwam Bayern nog op gelijke hoogte. Uit een vrije trap van Rudy kopte invaller Niklas Süle op de lat waarna een klutssituatie ontstond. Kimmich schoot op doel en via doelman Roman Bürki verdween de bal in het doel.

Met de 2-2 stand gingen beide teams op voor de penalty's. Kimmich miste de derde strafschop voor Bayern, maar zag dat Sebastian Rode namens Dortmund de vierde strafschop ook niet binnen schoot. In de sudden death miste Marc Bartra voor Dortmund en zo won Bayern met 5-4 de penaltyreeks.