Nieuwe VN-sancties tegen Noord-Korea om raketlanceringen

De VN-Veiligheidsraad heeft besloten tot nieuwe sancties tegen Noord-Korea vanwege zijn raketprogramma. De landen in de raad gingen unaniem akkoord met een beperking van de export uit Noord-Korea en van investeringen in het land. Landen mogen ook geen Noord-Koreaanse werknemers meer laten overkomen.

Het communistische regime in Pyongyang testte vorige maand twee intercontinentale raketten die de VS zouden kunnen bereiken. Die lanceringen werden wereldwijd veroordeeld.

Onderhandelingstafel

De export van kolen, erts en andere grondstoffen naar China is een van de weinige manieren voor Noord-Korea om geld te verdienen. Eerder dit jaar schortte China al de import van kolen uit Noord-Korea op om het regime onder druk te zetten.

De nieuwe exportmaatregelen van de VN kunnen Noord-Korea naar schatting jaarlijks 1 miljard dollar kosten. Dat is ongeveer een derde van de huidige omvang van de Noord-Koreaanse uitvoer.

China is een bondgenoot van Noord-Korea, maar het land stemde in met de nieuwe resolutie. In het verleden hield China vaak sancties tegen met een veto in de Veiligheidsraad. De door de Amerikanen opgestelde resolutie is bedoeld om Noord-Korea te dwingen terug te keren aan de onderhandelingstafel om te praten over zijn nucleaire en ballistische wapenprogramma.