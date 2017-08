Basketbalmannen beginnen WK-kwalificatie met zege

De Nederlandse basketballers zijn prima begonnen aan de kwalificatie voor het WK. Bondscoach Toon van Helfteren zag zijn team met 79-72 winnen in Oostenrijk.

Nederland en Oostenrijk speelden in het najaar van 2016 ook tegen elkaar in de kwalificatie voor het EK. Nederland verloor toen in eigen huis, maar won in Oostenrijk. Die zege baatte niet, omdat Oranje door een slecht doelsaldo niet bij de beste vier nummers twee hoorde.

In de wedstrijd van zaterdag stond Oranje na het eerste kwart met 15-18 achter, maar bij het begin van het vierde kwart was de marge negen in het voordeel van Nederland. Oostenrijk kwam nog terug, maar Oranje hield stand, mede dankzij uitblinker Worthy de Jong.

Komende woensdag speelt Nederland in eigen huis tegen Albaniƫ de tweede kwalificatiewedstrijd.