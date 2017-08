Rosenborg in vorm voor Ajax; Van Wolfswinkel weer trefzeker

Ajax treft in de Champions League een tegenstander in vorm, zo heeft het Noorse Rosenborg BK vanavond bewezen. De koploper in de Eliteserien won overtuigend met 4-1 van Kristiansund BK, mede door twee treffers van Nicklas Bendtner.

De Deense spits kwam in het verleden uit voor onder meer Arsenal, Juventus en Wolfsburg maar wist nergens te overtuigen. Sinds zijn komst naar Rosenborg lijkt de 29-jarige Bendtner bezig aan zijn tweede jeugd. Na de openingstreffer van Paal Andre Helland, maakte de Deen uit een strafschop de 2-0 en in de tweede helft zorgde hij ook voor de 3-1.