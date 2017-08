Hassan indrukwekkend naar WK-finale, Krumins verrast

De Nederlandse veroverde twee jaar geleden in Peking brons op de 1.500 meter, maar vorig jaar in Rio de Janeiro greep ze naast een olympische plak. Daarna gooide ze het roer drastisch om. Ze verliet haar trainer Honoré Hoedt en koos voor de zwaar gesponsorde lopersgroep van de Amerikaan Alberto Salazar.

Progressie

In Amerika werkte Hassan, in 2016 wel wereldkampioene indoor op de 1.500 meter, aan haar looptechniek en snelheid. De afgelopen maanden was de progressie al duidelijk zichtbaar. Hassan nestelde zich met drie tijden aan kop van de wereldranglijst van 2017. Het doel in Londen is al weken duidelijk: goud.